Bando di lavoro all'AIF

Bando di lavoro all'AIF.

L’Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino, che svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio, informa che ha indetto una selezione di personale.

In particolare è ricercata una risorsa con esperienza in materia di organizzazione, assistenza alla gestione dei sistemi IT, e analisi dei dati da assumere inizialmente a tempo determinato, con possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Inoltre sono ricercate altre due figure da assumere a tempo determinato, per la sostituzione di personale momentaneamente assente ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro:

· una risorsa neo laureata o con successiva breve esperienza lavorativa, c.d. “Junior”, che si occuperà dell’analisi dei dati, dell’analisi finanziaria e potrà essere di ausilio all’attività di vigilanza;

· una risorsa che sarà impiegata nel servizio di segreteria, amministrazione e organizzazione; inoltre dovrà occuparsi dell’editing di documenti in lingua inglese.

Il bando completo è disponibile sul sito dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (www.aif.sm) e nella sezione “Lavorare in Banca Centrale” del sito di Banca Centrale (www.bcsm.sm).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: