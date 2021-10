Bando di selezione per Dirigente Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP)

Bando di selezione per Dirigente Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP).

Il Direttore della Funzione Pubblica rende nota l’avvenuta indizione del Bando di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento della figura di Dirigente della Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP). Il Bando N.14/2021/AF, indetto dopo l’esito negativo del precedente, è rivolto ai soggetti in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, o in Ingegneria dei sistemi edilizi, o ingegneria della sicurezza o in Architettura o in Ingegneria edile-architettura o Architettura del paesaggio, con abilitazione professionale, o titoli di laurea di Vecchio Ordinamento o Lauree Specialistiche equiparate ai sensi dell’allegato n.4 della Legge 5 ottobre 2011 n.161. Il titolo di studio deve essere posseduto da almeno 5 anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica. Inoltre i candidati dovranno avere esperienza lavorativa o professionale continuativa almeno triennale, come previsto all’articolo 6 lettera e), della Legge 31 luglio 2009 n. 108 e come dettagliato nel bando medesimo.

Tra i requisiti richiesti dal Bando:

Essere cittadini sammarinesi oppure essere residenti in territorio;

Non essere decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per una delle cause indicate nell’articolo 80, comma 1 della Legge 22 dicembre 1972 n.41;

Non avere subito la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi delle norme di disciplina vigenti;

Avere il godimento dei diritti civili e politici.

Le domande per partecipare alla selezione, sottoscritte con firma elettronica qualificata (digitale) o per scansione dell’originale formato su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa, devono contenere la esplicita dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del bando cui si partecipa, le cui condizioni costituiscono lex specialis del procedimento e di accettare tutte le condizioni ivi previste. Dovranno pervenire, unitamente agli allegati, esclusivamente quali documenti elettronici originali oppure ottenuti tramite digitalizzazione (scansione) degli originali analogici inoltrati a mezzo di servizio elettronico certificato (tNotice) all’indirizzo re.funzionepubblica@pa.sm entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 25 ottobre 2021 a mezzo del citato servizio tNotice.

Tutti i documenti elettronici relativi alla domanda ed ai suoi allegati dovranno essere prodotti in formato conforme alla norma ISO 19005 PDF/A (Portable Document Format). Il bando è scaricabile ai link https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-Pubblici-Reclutamento-Personale/Concorsi-pubblici-e-selezioni-.html Per ulteriori informazioni relativamente al Bando N.14/2021/AF, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonare al n.0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

San Marino, 11 ottobre 2021/1721 d.F.R.

