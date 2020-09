Bando di selezione per due collaboratori alla didattica al corso di laurea in Design dell'Università di San Marino I termini per partecipare scadono il 22 settembre

Bando di selezione per due collaboratori alla didattica al corso di laurea in Design dell'Università di San Marino.

Due collaboratori alla didattica verranno selezionati dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per curare insieme ai docenti altrettante attività formative del corso di laurea triennale in Design: Critica del contemporaneo e Laboratorio di disegno per il progetto. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scadranno alle ore 12 del 22 settembre. Il bando integrale può essere consultato sul sito www.unirsm.sm nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.



I più letti della settimana: