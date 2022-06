Bando di selezione per la figura del Direttore Generale

Bando di selezione per la figura del Direttore Generale.

In esito alla selezione della figura del Direttore Generale di Banca Centrale, come da bando pubblicato lo scorso 7 dicembre 2021, si comunica che a seguito della valutazione dei titoli, delle prove sostenute e di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il dott. Andrea Vivoli è risultato vincitore di tale selezione. Il dott. Vivoli ha assunto l’incarico di Vice Direttore dal 1° giugno e assumerà l’incarico di Vice Direttore f.f. di Direttore Generale, ai sensi del bando di selezione, a decorrere dal 1° luglio 2022, terminato il proficuo mandato dell’avv. Giuseppe Ucci in tale ruolo. Superato il periodo di prova di sei mesi previsto dal bando, previo gradimento del Consiglio Grande e Generale, assumerà l’incarico di Direttore Generale per sei anni, come previsto dall’art. 14, comma 2 dello Statuto di Banca Centrale. Nato a Firenze nel 1967 e laureato con lode in Economia e Commercio, con una tesi in Tecnica Bancaria, il dott. Vivoli è entrato in Banca Centrale nel dicembre 2008, dopo aver prestato servizio per oltre 10 anni presso il Servizio Vigilanza sull’Intermediazione Finanziaria di Banca d’Italia. In Banca Centrale ha assunto molteplici ruoli di responsabilità per le unità organizzative del Dipartimento Vigilanza e Ispettore del Coordinamento di Vigilanza, coordinando - per conto di Banca Centrale - progetti di natura sistemica (tra gli altri, Convenzione Monetaria con l’Unione Europea, adesione alla SEPA, istituzione della Centrale dei Rischi). Ha svolto, altresì, attività di consulenza nel settore privato. Il Consiglio Direttivo è certo che l’attività, la professionalità ed il lavoro del dott. Vivoli consentiranno il raggiungimento di obiettivi e traguardi ancora più sfidanti per il bene di Banca Centrale e di San Marino. Il Consiglio Direttivo desidera, infine, esprimere gratitudine all’avv. Giuseppe Ucci, che concluderà il mandato in Banca Centrale quale Vice Direttore f.f. il prossimo 30 giugno, per lo straordinario lavoro realizzato e la grande dedizione dimostrata verso Banca Centrale, avvenuti in un contesto di significativa difficoltà per il sistema finanziario.

Cs - Banca Centrale di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: