Bando di selezione per lo Young Professionals Programme Unesco 2023 (YPP UNESCO 2023)

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la Delegazione Permanente di San Marino presso l’UNESCO e la Commissione Nazionale sammarinese UNESCO informano i giovani cittadini sammarinesi della possibilità di partecipare al Bando di selezione indetto dall’UNESCO per lo Young Professionals Programme UNESCO 2023 (YPP 2023). Il Programma ha l’obiettivo di migliorare la rappresentanza geografica del Segretariato UNESCO, reclutando giovani qualificati di Stati non rappresentati o sotto rappresentati all’UNESCO che desiderano intraprendere una carriera internazionale partendo dai livelli iniziali del Segretariato dell’Organizzazione. Lo YPP 2023 è rivolto a giovani di età non superiore ai 32 anni al 31 dicembre 2023 (nati non prima del 1° gennaio 1991), titolari di un titolo universitario avanzato (laurea specialistica, master o equivalenti) in uno dei seguenti campi: educazione, scienze naturali, scienze sociali ed umane, cooperazione internazionale e sviluppo, gestione delle risorse umane, amministrazione aziendale, psicologia, giurisprudenza, revisione contabile, finanza, contabilità, media, giornalismo, informazione pubblica, politiche culturali e sviluppo, relazioni internazionali e scienze politiche. Ai candidati è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese o francese. La conoscenza di entrambe le lingue di lavoro costituisce titolo preferenziale. L’esperienza professionale pregressa costituisce un vantaggio, ma non è obbligatoria. Oltre ai criteri di cui sopra, la selezione si baserà sui valori fondamentali dell'Organizzazione: integrità, professionalità, rispetto per la diversità e impegno verso il mandato dell'UNESCO e delle Nazioni Unite. I cittadini sammarinesi interessati potranno presentare – entro il 24 ottobre 2023 - la propria domanda di partecipazione via email all’indirizzo dl.san-marino@unesco-delegations.org, corredata di lettera motivazionale in italiano, curriculum vitae in inglese o francese di massimo due pagine, copia di un documento di identità, copia del documento di laurea ed eventuali certificazioni linguistiche. La Delegazione Permanente di San Marino presso l’UNESCO e la Commissione nazionale sammarinese UNESCO valuteranno le domande pervenute e presenteranno all’UNESCO una lista di massimo 15 candidati. Il Segretariato UNESCO provvederà poi a contattare i candidati ritenuti idonei e li inviterà a presentare la propria domanda online attraverso una piattaforma dedicata. Dopo aver valutato le domande, i candidati selezionati verranno contattati per interviste telefoniche e video. I candidati selezionati saranno assunti come membri del personale dell'UNESCO con un regolare contratto a tempo determinato di livello P-1/P-2. Gli incarichi potranno svolgersi presso la sede centrale o in un ufficio sul campo. Il rinnovo del contratto dipenderà dal superamento del primo periodo di prova di 9 mesi. La Delegazione Permanente di San Marino presso l’UNESCO è disponibile a fornire informazioni ed eventuali chiarimenti via email all’indirizzo dl.san-marino@unesco-delegations.org e telefonicamente al numero 0549/882156.

c.s. Segreteria di Stato Esteri