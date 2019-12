Bando di selezione per n.1 incarico di collaborazione per attività di Digital Content Manager

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ricorda che è possibile presentare le domande di ammissione al bando di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione per svolgere attività di Digital Content Manager presso l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino fino alle ore 12.00 di giovedì 12 dicembre 2019. Le domande dovranno essere presentate con le modalità contenute nel bando disponibile sul portale www.pa.sm (sezione Bandi Pubblici). Per informazioni e chiarimenti di carattere formale (riguardanti le modalità di presentazione della candidatura e la corretta formulazione della stessa) gli interessati possono richiedere delucidazioni in forma scritta alla seguente e-mail: amministrazione.turismo@pa.sm, mentre per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico (riguardanti le competenze e conoscenze richieste al candidato) alla seguente e-mail: marketing.turismo@pa.sm.



