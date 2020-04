Bando internazionale per professori e ricercatori nell'ambito dello sviluppo sostenibile

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto, su segnalazione del Consolato Onorario di San Marino ad Amman, il bando internazionale Jordan – UK El Hassan bin Talal Research Chair in Sustainability, un’iniziativa congiunta della British Academy e della Royal Scientific Society of Jordan (RSS). L’iniziativa è rivolta a professori e ricercatori di tutte le nazionalità il cui lavoro sia affermato a livello internazionale per meriti nel quadro dello sviluppo sostenibile. Tali aree di ricerca possono essere ascrivibili ma non necessariamente limitate ai temi della sicurezza alimentare, gestione delle risorse idriche, energia e ambiente, urbanistica e infrastrutture, cambiamento climatico, sussistenza sostenibile, salute e benessere, migrazione e spostamento, diseguaglianze e istruzione. Il bando prevede una permanenza di 4 anni alla Royal Scientific Society di Amman, in Giordania, e almeno tre mesi all’anno presso istituzioni di istruzione superiore e di ricerca nel Regno Unito. Le domande, debitamente compilate, possono essere inviate direttamente alla British Academy entro il 6 maggio alle ore 17:00. Maggiori informazioni sul sito web: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/jordan-uk-el-hassan-bin-talal-research- chair-sustainability

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri