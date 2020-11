Bando per due docenti all’Università di San Marino, interessati i corsi di laurea magistrali in Design e Ingegneria Gestionale

Selezioni aperte all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l’individuazione di due docenti che si occuperanno di altrettante attività formative nell’ambito dei corsi di laurea magistrali in Design e Ingegneria Gestionale. Rispettivamente: il Laboratorio di Design dei sistemi interattivi per l’informazione (modulo di motion graphic avanzato) e Inglese business. Il bando di selezione scade il 3 dicembre prossimo e comprende anche una posizione da collaboratore alla didattica per le lezioni di Topografia con esercitazioni, nella cornice del corso di laurea triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri. Le domande di partecipazione alla selezione andranno indirizzate al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto collocato nella sede del World Trade Center, via Consiglio dei Sessanta 99 (torre B, terzo piano), Dogana. Il bando integrale può essere consultato sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.