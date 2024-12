UNIRSM Bando per l’idea imprenditoriale che rappresenterà San Marino al POPRI Youth Project 2025 Il concorso, aperto a giovani e studenti, è organizzato dall’Università di San Marino insieme a San Marino Innovation

Quali saranno le caratteristiche dell’innovazione al centro dell’idea imprenditoriale selezionata per rappresentare il Titano alla prossima edizione del concorso internazionale POPRI Youth Project, incluso nelle strategie dell’Unione Europea per l’area adriatica e ionica? La risposta è attesa il 28 marzo 2025, quando una giuria composta da accademici e rappresentanti istituzionali analizzerà i progetti finalisti di un concorso organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con San Marino Innovation. Le modalità di partecipazione vengono descritte in un bando pubblicato oggi e in scadenza il 9 febbraio: l’iniziativa è aperta ai cittadini sammarinesi fra i 18 e i 29 anni (non compiuti), nonché agli iscritti all’Ateneo sammarinese, senza limiti di nazionalità e della stessa fascia d’età. Sono ammesse idee elaborate da singoli o da gruppi di quattro componenti al massimo. Non ci sono limiti di settore, prodotto o servizio. I progetti presentati affronteranno due selezioni: dalla prima, in programma a fine febbraio, emergerà una rosa di finalisti che il 28 marzo esporrà le proprie idee di fronte a una giuria della quale faranno parte sei figure provenienti dal Dipartimento Affari Esteri, dall’Ateneo sammarinese, da San Marino Innovation, dalla Segreteria di Stato per l’Industria e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. A chi si candiderà viene richiesto, fra le altre cose, un business plan nel quale inserire una descrizione del prodotto o servizio proposto, una serie di analisi di mercato e tre piani: marketing, economico - finanziario e organizzativo. A risultare decisivi saranno parametri come l’originalità, la realizzabilità industriale e la sostenibilità economica. Il concorso è organizzato con il supporto delle due Segreterie di Stato presenti nella giuria e dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Tra i finalisti verranno individuati il primo, secondo e terzo classificato, ai quali andrà una parte del montepremi totale previsto, di 3.000 Euro. Chi ha realizzato il progetto vincitore, inoltre, accederà all’edizione 2025 del POPRI Youth Project, in calendario nel maggio prossimo in Grecia. L’iniziativa, che negli ultimi due decenni ha coinvolto oltre 3mila partecipanti da Paesi come Italia, Croazia, Slovenia, Serbia e Albania, si afferma come occasione di confronto e crescita, all’insegna delle opportunità imprenditoriali, per studenti e giovani. “L’obiettivo - si legge nel testo del bando - è promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione attraverso un meccanismo volto a favorire la nascita di nuove imprese” nella repubblica, “generando un circuito virtuoso”. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm nella sezione “Bandi e concorsi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

