Bando per la selezione di personale per Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa che è stato pubblicato un bando per la selezione di personale a tempo determinato i cui requisiti sono disponibili anche alla pagina dedicata del sito di Banca Centrale (Lavorare in Banca Centrale). Le Risorse Junior dovranno essere

1) Laureate in materie economiche o nell’ambito delle relazioni internazionali (Cod. Rif. BCSM.22.1.A)

2) Laureate in materie giuridiche (Cod. Rif. BCSM.22.1.B)

3) Laureate in Ingegneria Gestionale (Cod. Rif. BCSM.22.1.C)

Ulteriori requisiti necessari:

Cittadinanza e/o residenza sammarinese o permesso di soggiorno ordinario;

Non aver compiuto 30 anni di età alla data di scadenza del bando di selezione.

Requisiti preferenziali:

Buona conoscenza della lingua inglese;

Eventuale specializzazione post-laurea (master o dottorato) attinenti all’ambito bancario, finanziario e/o assicurativo della durata minima di almeno sei mesi;

Per i candidati laureati in materie giuridiche, l’abilitazione alla professione forense sammarinese; Esperienza lavorativa nel settore bancario e/o finanziario.

L'assunzione sarà a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi fatto salvo il superamento del periodo di prova, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Contratto di lavoro per il personale Quadri, Impiegati e Ausiliari di Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il trattamento economico sarà commisurato ad un inquadramento pari al primo livello della categoria impiegatizia con il riconoscimento di uno scatto per laurea e l’applicazione del salario d’ingresso secondo quanto definito dal Contratto suindicato.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 16 maggio 2022 all’indirizzo di posta elettronica selezionijunior@bcsm.sm, nell’oggetto dovrà essere precisato il codice di riferimento della selezione e dovranno essere trasmessi: 

Curriculum vitae; 

Copia del certificato di laurea con l’indicazione del voto di laurea e dei voti degli esami sostenuti; 

Copia del certificato attestante la specializzazione post-laurea; 

Copia di un documento di riconoscimento; 

Copia del permesso di soggiorno ordinario per i candidati che non possiedono la residenza o la cittadinanza sammarinese.

Tutta la documentazione sarà trattata in maniera strettamente riservata e non sarà restituita.

Per ulteriori informazioni: Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Servizio Risorse Umane - Via del Voltone 120, 47890 San Marino – risorse.umane@bcsm.sm

