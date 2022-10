Bando per la selezione di personale per Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa che è stato pubblicato un bando per la selezione di una risorsa a tempo indeterminato da inserire nel proprio Dipartimento Finanza. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 4 novembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica selezionefinanza@bcsm.sm; nell’oggetto dovrà essere precisato il codice di riferimento della selezione e dovranno essere trasmessi Curriculum vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, e copia di un documento di riconoscimento. I dettagli per la partecipazione a tale bando e i requisiti richiesti sono disponibili alla pagina dedicata del sito di Banca Centrale (Lavorare in Banca Centrale).

Cs - Banca Centrale di San Marino