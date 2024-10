Bando per la selezione di startup e team per il Programma di Accelerazione e Incubazione Rocker

E’ fissato al prossimo 24 novembre il termine per partecipare al bando per la selezione di startup e team per il progetto “Rocker”, promosso dall’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) costituita tra Ser.In.Ar. (capofila), Fondazione Flaminia, Comune di Ravenna e Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. Le startup selezionate avranno accesso ad un programma di accelerazione o di incubazione, il cui focus è la connessione con le eccellenze del territorio romagnolo, per avviare partnership industriali e collaborazioni. La commissione andrà a selezionare 7 progetti per il programma di incubazione della durata di 9 mesi e 7 startup per il programma di accelerazione della durata di 6 mesi. Al termine del programma, tra le 14 startup che avranno concluso il percorso proposto e dimostrato i progressi più significativi, ne verranno selezionate 3 a cui verrà erogato un premio di 5 mila euro ciascuno. Il processo di incubazione e di accelerazione prevederà attività di formazione, sia da remoto che in presenza (presso CesenaLab, Contamination Lab di Faenza e Ravenna InnovationLAB), sullo sviluppo del proprio business e il posizionamento sul mercato, l’individuazione di fondi per lo sviluppo di impresa, materia legale e giuridica per la tutela della proprietà intellettuale, brevetti, privacy e contrattualistica, nonché formazione sul public speaking e comunicazione, business coach e mentor in affiancamento per tutto il periodo di incubazione o accelerazione. Possono partecipare al bando startup o team al cui interno ci sia almeno un professionista con Partita IVA (aperta da non oltre 5 anni) e che non siano attualmente impegnati in altri percorsi di incubazione e/o accelerazione in regione. Per partecipare al Bando è necessario compilare l’apposito modulo on-line “Cultura dell’innovazione e incubazione di impresa. Cinim - modulo di adesione” al quale si accede tramite la voce “Candidati” nel menù del sito di Rocker: https://www.startuprocker.com/#call-aperta La domanda di partecipazione va compilata entro il 24 novembre 2024 ore 21, termine oltre il quale il modulo di partecipazione non sarà più accessibile.