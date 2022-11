Bando pubblico Esperto Tecnico in ambito ingegneristico-edile

Il Direttore della Funzione Pubblica ha pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura definitiva di profili di ruolo (PDR) di Esperto Tecnico (ESPTEC) in ambito ingegneristico-edile presso il Settore Pubblico Allargato senza specifica individuazione dell’Unità/Articolazione Organizzativa di assegnazione. Si specifica, comunque, che verranno ricoperte in via prioritaria, le posizioni definitivamente vacanti presso:

- l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP);

- l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS);

- le UO afferenti al Dipartimento Territorio e Ambiente e l’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti (URAT).

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: entro le ore 18.00 di lunedì 28 novembre 2022 a mezzo tNotice

BANDO: https://www.gov.sm/.../Concorsi-pubblici-e-selezioni.html

Info: Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882837 o e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm

Cs - SdS Affari Interni