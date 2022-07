Bando pubblico: Operatore in ambito informatico

Bando pubblico: Operatore in ambito informatico.

il Direttore della Funzione Pubblica ha pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura definitiva di profili di ruolo (PDR) di Operatore Specializzato Tecnico (OPSPTEC) in ambito informatico presso il Settore Pubblico Allargato senza specifica individuazione dell’Unità/Articolazione Organizzativa di assegnazione.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 19 agosto 2022 a mezzo servizio tNotice.

TESTO DEL BANDO disponibile su: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html

