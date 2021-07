Bando pubblico per iscrizione al corso di formazione preventiva per accesso a rapporti di lavoro nel settore pubblico allargato

Bando pubblico per iscrizione al corso di formazione preventiva per accesso a rapporti di lavoro nel settore pubblico allargato.

Con la presente si comunica che la Direzione Generale della Funzione Pubblica organizza un corso di formazione preventiva per:

a) l’accesso ad incarichi e sostituzioni nel Settore Pubblico Allargato;

b) eventuali future assunzioni a tempo indeterminato su PDR sino al terzo grado di cui all’Allegato A al Decreto Delegato 24 maggio 2016 n.67 per la copertura dei quali sia previsto, quale titolo di studio, l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Il corso è volto a fornire conoscenze di base sul funzionamento dello Stato, la struttura dell’Amministrazione, le regole di condotta, la documentazione amministrativa, il procedimento amministrativo, la trasparenza e l’ordinamento contabile dello Stato. È finalizzato al conseguimento di idoneità da parte di soggetti non già dipendenti dell’Amministrazione che aspirino a conseguire futuri rapporti di lavoro alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato con riferimento ai profili di ruolo (PDR) di cui all’Allegato A al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 ed ad esclusione dei soli PDR relativi alla professione docente ed alle professioni sanitarie e socio sanitarie.

Destinatari: La partecipazione è aperta ai cittadini della Repubblica che siano residenti in territorio ed ai cittadini di Stati Esteri residenti in territorio sammarinese che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

c) non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino per lo stesso spazio di tempo, l’interdizione dai pubblici uffici;

d) non essere decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per una delle cause indicate nell’articolo 80, comma 1 della Legge 22 dicembre 1972 n.41;

e) non avere subito la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi delle norme di disciplina vigenti;

f) non avere subito sanzioni disciplinare superiore all’ammonizione ai sensi delle norme di disciplina vigenti, qualora non siano intercorsi dall’applicazione della sanzione almeno due anni, in caso di censura, oppure almeno in cinque anni, in caso di sospensione dal servizio;

g) essere iscritti oppure avere presentato domanda per l’iscrizione alle Liste di Avviamento al Lavoro, “Classe 2.2 (Articolo 5) – Lavoratori Invalidi”, “Classe 3.1 – Lavoratori in cerca di occupazione a tempo determinato” e “Classe 5.2 – Avviamento a tempo parziale“.

MODALITA' D'ISCRIZIONE: le iscrizioni si effettuano presso la sede della UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, Piazza Bertoldi, 12, Serravalle (RSM), entro le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2021. Link per tutte le informazioni e il bando: https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-Pubblici-Reclutamento-Personale/Formazione-Preventiva-per-l-Accesso-a-Rapporti-di-Lavoro-nel-Settore-Pubblico-Allargato.html?fbclid=IwAR3c636xsJYvVP1dOuVk9vLfh17UHTFNj20QUR7XDUr2FMuFV4yk9PTAIhE

c.s. Segreteria di Stato Interni

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: