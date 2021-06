Bando pubblico per l’iscrizione a corso di formazione preventiva per l’accesso a rapporti di lavoro nel Settore Pubblico Allargato

Bando pubblico per l’iscrizione a corso di formazione preventiva per l’accesso a rapporti di lavoro nel Settore Pubblico Allargato.

Il Direttore della Funzione Pubblica, congiuntamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, comunica la pubblicazione del Bando pubblico per l’iscrizione alla seconda edizione del corso di formazione preventiva per l’accesso a rapporti di lavoro con il Settore Pubblico Allargato. Il Bando, emesso ai sensi dell’articolo 67 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, è rivolto ai residenti nel territorio della Repubblica che, una volta adempiuto l’obbligo scolastico e compiuto il diciottesimo anno d’età, aspirino all’accesso a rapporti di lavoro con il Settore Pubblico Allargato. I candidati devono essere iscritti o avere presentato domanda per l’iscrizione alle Liste di Avviamento al Lavoro nelle classi 2.2, 3.1, 5.2. Sono esentati dalla partecipazione coloro che sono avviati alla professione di docente, alle professioni sanitarie e socio sanitarie, che prevedono già percorsi formativi specifici. Altresì coloro che hanno già frequentato e sostenuto con successo le prove finali della prima edizione del corso. Inoltre non è richiesta la partecipazione ai corsi di coloro che sono risultati idonei in esito a concorsi e/o selezioni pubbliche, di chi ha conseguito una positiva valutazione di idoneità in esito al superamento di un periodo di prova della durata minima di trenta giorni alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato, di coloro i quali siano risultati idonei in esito a corsi di formazione per l’iscrizione nelle specifiche graduatorie da cui attingere per determinate professionalità. L’iniziativa si pone nell’ottica di garantire una prospettiva di costante innalzamento della professionalità di chi dovrà entrare in un rapporto di lavoro pubblico, in linea anche con le iniziative formative già in atto da alcuni anni per coloro che già sono pubblici dipendenti. Obbiettivo primario è fornire ai corsisti piena consapevolezza del particolare status del pubblico dipendente al servizio del cittadino, soprattutto con riferimento alla deontologia professionale, alle incompatibilità, al codice di condotta degli agenti pubblici, ai meccanismi procedimentali amministrativi.

Tra i requisiti richiesti dal Bando, oltre a quanto già sopra riportato:  Essere residenti in territorio;  Avere età non inferiore a 18 anni;  Non avere subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo che comportino la restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino, per il medesimo spazio di tempo, l’interdizione dai pubblici uffici;  avere il godimento dei diritti civili e politici.

Le iscrizioni si effettuano presso la sede della UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, Piazza Bertoldi 12 a Serravalle, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 23 luglio 2021. La partenza del corso è prevista entro il mese di ottobre 2021. Con questa formazione la Direzione Generale della Funzione Pubblica e la Segreteria di Stato per gli Affari Interni si pongono l’obbiettivo di coniugare una sempre maggiore professionalità dei dipendenti pubblici acquisita con formazione specifica, l’incremento del grado di soddisfazione dell’utenza e la qualificazione di coloro che si avviano al mondo del lavoro.

Il bando e tutte le informazioni utili sono scaricabili al link: https://www.gov.sm/trasparente/Bandi-Pubblici-Reclutamento-Personale/Formazione-Preventiva- per-l-Accesso-a-Rapporti-di-Lavoro-nel-Settore-Pubblico-Allargato.html Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonando al numero 0549.882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica) oppure a info.cfp@pa.sm o ai numeri 0549.885721/885749 (Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro)

c.s. DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: