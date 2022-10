Bando Pubblico per la vendita di veicoli dello Stato

L’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti con sede in San Marino via delle Carrare n.42, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e) dell’Allegato 1 al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.119 e delle delibere del Congresso di Stato n.8 del 7 luglio 2015 e n.11 del 10 ottobre 2022, con la quale si adotta l’elenco dei veicoli da alienare, suddivisi per lotti, RENDE NOTO che è intenzione addivenire alla vendita di veicoli di proprietà dell’Ecc.ma Camera, mediante bando pubblico, nel rispetto di criteri di trasparenza, di imparzialità e di adeguate forme di pubblicità.

Gli interessati a partecipare al presente bando pubblico possono visionare i veicoli presso la sede dell’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, sita in San Marino, Via delle Carrare n.42, previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0549/887101. OFFERTE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE Il metodo di presentazione è quello delle offerte segrete su prezzo base d’asta. Le offerte segrete devono pervenire in busta chiusa all’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti con sede in San Marino, Via delle Carrare n.42, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 30 novembre 2022 mediante consegna a mano ovvero tramite spedizione postale con avviso di ricevimento ovvero mediante corriere. Sulla busta deve essere riportata la dicitura “offerta per acquisto veicoli”. A pena di esclusione la busta deve contenere: - L’offerta formulata in forma scritta e firmata personalmente dall’offerente o, in caso di persona giuridica, da chi ne ha legale rappresentanza. La firma deve essere apposta per esteso e leggibile. Le offerte possono essere presentate da persone giuridiche con sede a San Marino e da persone fisiche residenti. Si precisa che il numero massimo di autocarri con massa complessiva inferiore a 3.500 kg che possono essere intestati a persona fisica è pari a uno. - L’offerta deve contenere il prezzo offerto scritto in cifre ed in lettere e l’indicazione del lotto al quale si riferisce. In caso di discordanza fra il prezzo scritto in lettere e quello in cifre, prevale quello in lettere. - La cauzione pari al 10% (diecipercento) del prezzo offerto per ciascun lotto. Il recapito tempestivo dei plichi resta ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte che pervengano oltre il termine stabilito nel presente bando saranno escluse e non prese in considerazione dalla Commissione Aggiudicatrice.