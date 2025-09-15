Home News Comunicati stampa Bando pubblico per la vendita di veicoli di proprietà dell’Ecc.ma Camera 15 set 2025 L'Eccellentissima Camera ha emesso un bando per la vendita di alcuni veicoli. Scarica il bando File allegati 68c816d6d8415303397702.pdf Riproduzione riservata © I più letti della settimana: Comunicati stampa I docenti di tutti gli ordini di scuola, riuniti in un inusuale “collegio docenti congiunto”, contestano il modus operandi del Segretario Lonfernini Associazione Uno di Noi: proteggiamo i nostri agnelli dai lupi e... dalle volpi Riforma IGR: nuova stangata sui frontalieri, mentre le sentenze della Corte di Gius zia Tributaria di Rimini confermano le detrazioni parziali San Marino ringrazia la grande professionalità e il coraggio dei soccorritori Riforma IGR, CSdL - CDLS - USL: "Così non va!" Il mito Alfa Romeo 75 torna a ruggire: 40 esemplari storici invadono il cuore di San Marino “Così come sei - Letture Arcobaleno”, il ringraziamento dell’Associazione 121 San Marino Group: PMI e famiglie; nel business plan c’è l’attenzione al territorio per la governance rappresentata la fondazione Collegio docenti congiunto al Multieventi: avviato il confronto sui temi chiave della scuola sammarinese San Marino: multe in arrivo dall’Italia, l’invito a rivolgersi ad ASDICO, Associazione Consumatori CDLS