Bando pubblico reclutamento volontari Protezione Civile

Dopo 3 anni di intensa attività, esperienze e grandi soddisfazioni, al via una nuova campagna di arruolamento di Volontari di Protezione Civile dei Gruppi dei Castelli che permetterà alle nuove leve di affiancare i volontari esperti dell’Unione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Gruppi dei Castelli della Repubblica di San Marino. Il bando avrà luogo dal 30 gennaio al 6 marzo 2025 e si pone l’obiettivo di reclutare n.35 Volontari di Protezione Civile per operare al servizio della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile I nuovi 35 volontari seguiranno il Corso Base, necessario per diventare a tutti gli effetti “volontari operativi” e quindi potenzialmente attivabili in scenari emergenziali, entro il 2025, presumibilmente fra marzo ed aprile. In base agli accordi siglati dalla Repubblica di San Marino con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile italiano e con le Regioni Emilia Romagna e Marche, il corso base ha validità anche in Italia, nell'ottica della mutua collaborazione tra i due Stati nelle attività di protezione civile. Chi fosse interessato può partecipare al bando compilando e trasmettendo la domanda di iscrizione scaricabile dal portale gov.sm (sezione "Protezione Civile", "Volontariato"), per ogni ulteriore informazione può essere contattato il Servizio Protezione Civile al numero 0549-887088. Cogliamo l’occasione per esprimere grande soddisfazione e per ringraziare i volontari che ci hanno supportato in questi anni nelle varie attività che sono stati chiamati a svolgere, sempre con gran impegno, costanza e dedizione.

C.s. Servizio Protezione Civile