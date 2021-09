Bando UNIRSM per tutor d'aula per supportare le attività dei Master All’Università di San Marino selezioni aperte per un tutor a supporto di Master e altri percorsi di studio

Bando UNIRSM per tutor d'aula per supportare le attività dei Master.

Supportare le attività di percorsi di studio come Master e programmi di Alta Formazione, curando le relazioni con docenti e iscritti, gestendo la didattica in e-learning e streaming, aggiornando le pagine social dei percorsi formativi interessati. Queste le principali attività richieste al vincitore del bando per un tutor d’aula e di supporto alla didattica dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che opererà nell’ambito di due dipartimenti: Economia, Scienze e Diritto da una parte, Storia dall’altra. La selezione è aperta a laureati residenti sul Titano. I termini per le candidature scadono il 9 ottobre. Il bando completo è disponibile sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi, concorsi e selezioni”, alla quale si accede dall’area “Ateneo”.

cs Unirsm

