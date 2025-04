"Basta speculazioni, difendiamo insieme l'immagine di San Marino"

Alleanza Riformista intende esprimere il proprio apprezzamento e ringraziamento alle Segreterie di Stato per le Finanze e per l’Industria, Artigianato e Commercio per la tempestività, la chiarezza e la fermezza con cui hanno voluto fare piena luce sulla vicenda emersa nei giorni scorsi e relativa ad un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza italiana, che ha portato alla scoperta di una frode fiscale nel settore dell'importazione di auto di lusso. Un’operazione in cui, ancora una volta, il nome della Repubblica di San Marino è stato impropriamente ed ingiustamente associato da certa stampa ad episodi e dinamiche che nulla hanno a che vedere con il nostro Paese. I fatti sono chiari: San Marino non è in alcun modo coinvolto nella frode contestata, anzi, come correttamente evidenziato dal Governo, è parte lesa, vittima di un uso illecito e strumentale del proprio nome da parte di soggetti operanti al di fuori dei nostri confini e totalmente estranei al nostro tessuto economico e istituzionale. Alleanza Riformista ritiene doveroso, proprio in circostanze come queste, richiamare tutti ad un forte senso di responsabilità. Auspichiamo che episodi di questo genere, che ledono l’immagine del Paese e rischiano di danneggiare anche l’economia sana e regolare sammarinese, non diventino terreno di speculazione politica o polemica strumentale. Di fronte a questi attacchi esterni, la politica tutta – di maggioranza e di opposizione – deve essere capace di parlare con una voce sola, a difesa della reputazione della Repubblica di San Marino, delle sue istituzioni e di quelle imprese e operatori economici che ogni giorno contribuiscono, nel rispetto delle regole, alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese. Alleanza Riformista rinnova, pertanto, il proprio pieno sostegno all’azione del Governo, condividendo l’importanza di continuare a rafforzare gli strumenti di controllo, di cooperazione internazionale e di contrasto a ogni forma di illecito, e di proseguire lungo il percorso di trasparenza e legalità intrapreso dal nostro sistema. San Marino è un Paese che ha scelto con chiarezza di operare nel rispetto delle regole, in linea con gli standard internazionali, e che deve essere difeso da ogni tentativo di abuso o danneggiamento della propria immagine e della propria credibilità.

C.s. Alleanza Riformista