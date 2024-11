BattiCinque Associazione Autismo e Disturbi del Neurosviluppo compie 10 anni Inaugurazione della nuova sede si terrà il 30 novembre 2024 alle ore 15,30 a Borgo Maggiore

BattiCinque ha l’onore di invitare tutti all'evento che celebrerà l'inaugurazione della nostra prima sede fisica, un traguardo significativo per l'Associazione, che da dieci anni si impegna nel dare supporto a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie. L'inaugurazione della nuova sede si terrà il 30 novembre 2024 alle ore 15,30 a Borgo Maggiore, in Via Oddone Scarito, 24 (sotto le logge). Questo importante momento segna l'inizio di un nuovo capitolo per la nostra Associazione e porta con sé l'auspicio di poter realizzare progetti ancora più ambiziosi e concreti, sempre rivolti al benessere delle persone con disturbi del neurosviluppo e alla costruzione di una società sempre più autenticamente inclusiva.

Il 30 novembre 2024 alle ore 21,00 inoltre, presso il Teatro Titano, si terrà un concerto per pianoforte di Francesco Salinari, un pianista già venuto a San Marino. L’ingresso è gratuito.

cs La Presidente Fanny Gasperoni

