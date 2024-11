Batticinque compie 10 anni (2014 - 2024), associazione autismo e disturbi del neurosviluppo

Questa mattina Batticinque, Associazione autismo e disturbi del neurosviluppo, è stata ricevuta in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti per celebrare i 10 anni dalla sua fondazione. Era il novembre del 2014 quando un piccolo gruppo di genitori, mossi dalle numerose esigenze che presentavano i loro figli con sviluppo atipico, hanno deciso di mettere insieme le loro forze. Tante le collaborazioni che Batticinque ha attivato in questi anni, assieme alle Istituzioni, alle altre Associazioni, ai Service, quali il Lions, il Rotary, il Rotaract , il Kiwanis e alle diverse realtà aziendali del territorio. Insomma, tanto lavoro e soddisfazione, ma ancora tante sono le sfide da affrontare. L'autismo infatti è una condizione che deve combattere molti stereotipi, ma grazie ad un Direttivo davvero competente ed energico, Batticinque ha attivato numerosi progetti anche con le scuole di ogni ordine e grado, stimolando la rete amicale dei bambini e ragazzi con disabilità e sfidando i limiti di una società neurotipica. Davanti alle Loro Eccellenze, la Presidente Fanny Gasperoni prima e il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni poi, hanno introdotto, Francesco Salinari, il pianista autistico che suonerà stasera alle ore 21:00 presso il Teatro Titano, e che per primo si è laureato a conservatorio in Italia. Nell'occasione è stato fatto omaggio alle autorità del libro "Francesco e la chiave del suo mondo" scritto dalla madre Antonia. Un momento davvero emozionante vissuto dai "5 pezzi facili", i bambini fondatori, così descritti nel libretto disegnato da Samanta Laporte e scritto da Daniele Baldisserri nel 2014, che ora sono diventati splendidi adolescenti. I festeggiamenti proseguiranno nel pomeriggio alle ore 15:30 con l'inaugurazione della sede in via Oddone Scarito n°24 (sotto le logge) a Borgo Maggiore in presenza delle Autorità e dei numerosi soci.

