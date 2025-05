BCSM. Assemblea dei Soci approva Bilancio 2024: Risultato netto di gestione per € 1,03 milioni e interessi distribuiti sul territorio per € 11,52 milioni

L’Assemblea dei Soci della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, alla quale hanno preso parte il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, On.le Marco Gatti, e il Segretario di Stato per la Giustizia, On.le Stefano Canti, in rappresentanza dell’Ecc.ma Camera, oltre ai rappresentanti delle banche partecipanti al fondo di dotazione, ha approvato in data 29 maggio 2025 il Bilancio d’Esercizio dell’anno 2024 e la Relazione consuntiva sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario nel 2024. Il Bilancio d’Esercizio, approvato all’unanimità, segna un risultato netto della gestione ordinaria pari a 1,03 milioni di euro (il più elevato dal 2013) che il Consiglio Direttivo ha deliberato di accantonare, al netto delle componenti straordinarie, al Fondo rischi finanziari generali in modo da rafforzare la dotazione patrimoniale di BCSM, chiudendo il Bilancio in pareggio.

Tale risultato si colloca in un contesto internazionale di mercato nel quale la dinamica dei tassi di interesse ha continuato a penalizzare molte altre Banche Centrali che hanno registrato anche nel 2024 ingenti perdite. La positiva evoluzione reddituale è sostanzialmente riconducibile all’incremento del margine di interesse (€ +9,35 milioni rispetto al 2023) che ha permesso di conseguire un margine di intermediazione (pari a € 13,09 milioni nel 2024). Il Bilancio mostra, inoltre, una crescita degli interessi distribuiti sul territorio a controparti sistemiche, che hanno raggiunto gli € 11,52 milioni rispetto ai € 9,46 milioni distribuiti nel 2023 (€ + 2,06 milioni).

In particolare, sono stati corrisposti alla Pubblica Amministrazione interessi per € 3,41 milioni (rispetto a € 1,82 milioni del 2023) e alle banche sammarinesi per € 8,11 milioni (contro i € 7,64 milioni del 2023). Per quanto attiene allo stato patrimoniale il totale attivo è pari di € 763,51 milioni nell’ambito del quale il portafoglio titoli obbligazionario è aumentato 92,72 milioni, rispetto al precedente anno, attestandosi a € 704,88 milioni.

“È una grande soddisfazione” – ha commentato la Presidente Catia Tomasetti – “presentare un bilancio con il risultato netto della gestione ordinaria migliore degli ultimi 12 anni: una testimonianza concreta della solidità e dell’efficacia del lavoro portato avanti con impegno e visione strategica da BCSM”.

L’Assemblea dei Soci ha, altresì, approvato la Relazione consuntiva sull’attività svolta dove si rappresentano l’andamento del sistema, nell’anno appena trascorso, e le attività condotte da BCSM anche a supporto dello stesso.

La situazione del comparto bancario riflette i positivi risultati ottenuti, in linea con le linee strategiche perseguite dall’Autorità di vigilanza.

Tra questi si segnala:

l’aumento della raccolta totale per € 498 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2023, attestandosi a circa € 6,5 miliardi;

il conseguimento, per il quarto anno consecutivo, di un risultato d’esercizio di sistema positivo per complessivi € 31 milioni, con utili registrati da parte di tutti gli istituti di credito (analogamente a quanto avvenuto anche nel 2022 e 2023);

il rafforzamento dei mezzi patrimoniali delle banche per € 20 milioni, attestatisi a € 341 milioni.

Al riguardo, il Direttore Generale Vivoli ha sottolineato come “nonostante la volatilità dei mercati e le tensioni presenti nel contesto geo-politico, i positivi risultati registrati dal sistema finanziario sammarinese e dalla stessa Banca Centrale costituiscono la migliore premessa per affrontare le sfide connesse alla prospettiva dell’integrazione europea”. I testi completi relativi al “Bilancio d’Esercizio 2024” e alla “Relazione consuntiva sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario 2024” sono disponibili sul sito www.bcsm.sm.