Bcsm. Attivazione accesso telematico diretto registro titolari effettivi trust e registro titolari effettivi affidamenti fiduciari.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica che sono state attivate le nuove modalità di accesso telematico diretto al Registro dei Titolari Effettivi del Trust e al Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari, ai sensi dell’art. 23 quinquies della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 e s.m.. Tutti i soggetti per i quali è previsto l’accesso telematico diretto, comprese le Autorità che accedevano già in modalità telematica, dovranno presentare una richiesta di accreditamento all’Ufficio del Registro dei Trust secondo le modalità indicate nel relativo Manuale Operativo che illustra il processo di accreditamento e le funzionalità a disposizione di ciascuna categoria di soggetti titolati ad accedere. Il Manuale Operativo è disponibile sul sito web della Banca Centrale nelle sezioni dedicate al Registro dei Titolari Effettivi del Trust e al Registro dei Titolari Effettivi degli Affidamenti Fiduciari.

