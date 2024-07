BCSM: Attivazione sezione "esattoria" su portale pa

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica che, nell’ottica di fornire servizi innovativi e più efficienti all’utenza, dal 10 luglio 2024 è disponibile sul sito www.pa.sm, sezione “Servizi online portale PA”, l’area “ESATTORIA” dedicata alla visualizzazione della posizione debitoria delle persone fisiche e giuridiche.

Considerata la natura riservata dei dati ivi contenuti è previsto un accesso con autentificazione rafforzata: al momento dell’accesso nell’area “ESATTORIA” sarà inoltrato un SMS, al numero di telefono associato alla propria SMAC, contenete un codice OTP, necessario per completare il login.

Nell’area “ESATTORIA”, oltre alla visualizzazione della posizione debitoria, è possibile effettuare anche il pagamento delle cartelle esattoriali con carta di credito.

Infine si specifica che sono disponibili funzionalità per concedere a terzi (persona fisica e/o persona giuridica) la delega per la gestione della propria posizione debitoria.



