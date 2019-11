Bcsm: completato il processo di risoluzione di Banca Nazionale Sammarinese

Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica che, anche grazie all’ottenimento del codice Isin avvenuto nella giornata di ieri, il processo di risoluzione di Banca Nazionale Sammarinese SpA (BNS) è sostanzialmente completato in conformità al programma approvato dal Coordinamento della Vigilanza. Infatti, completata tale ultima formalità, BNS può ora procedere con l’emissione delle obbligazioni per le passività rientranti tra i depositi ammissibili ai sensi del Regolamento BCSM n. 2016-01 e della Legge n. 102/2019. L’emissione delle obbligazioni, unitamente al completamento della migrazione dei depositi protetti, permette ai depositanti di preservare il valore dei loro investimenti. A tale riguardo esprimiamo un sentito ringraziamento oltre che all’Amministratore Speciale Prof. Sido Bonfatti ed a tutti i dipendenti di BNS – che hanno permesso il raggiungimento di questo importante risultato – anche alle tre banche cessionarie (Banca Agricola Commerciale SpA, Banca di San Marino SpA e Banca Sammarinese di Investimento SpA), per la loro professionalità ed il costante impegno. Le difficoltà sopportate dai clienti, dall’inizio dell’anno corrente, possono ritenersi ad oggi sostanzialmente superate, grazie alla cooperazione intercorsa tra BNS, gli istituti di credito menzionati nonché le istituzioni sammarinesi, protagonisti di questo processo innovativo e di garanzia. La positiva evoluzione della risoluzione di BNS ha costituito una “prova di forza” dell’intero Sistema Paese che ha permesso di salvaguardare e rafforzare la fiducia nel settore bancario sammarinese.



