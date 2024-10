Bcsm: conclusa la missione art.IV del Fondo Monetario Internazionale a San Marino

Si è conclusa in data odierna l'annuale missione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ai sensi dell'art. IV del suo Statuto, che prevede una valutazione periodica dell'andamento economico dei Paesi membri. La delegazione del FMI, guidata dal nuovo Capo Missione Anna Shabunina, ha tenuto incontri tecnici con il Governo, BCSM, le parti sociali e i rappresentanti dei principali settori economici del Paese. La Banca Centrale (BCSM) ha partecipato a numerosi incontri con la delegazione del FMI, durante i quali sono state approfondite le principali dinamiche che interessano il comparto finanziario. In tale contesto, il FMI ha sottolineato il miglioramento della liquidità e della redditività del sistema bancario sammarinese, pur evidenziando le sfide che gli operatori dovranno affrontare nel prossimo futuro. Tra queste, la necessità di contenere i costi in vista della possibile apertura del mercato legata all'Accordo di Associazione, che porterà inevitabilmente a un incremento della concorrenza. Il FMI ha inoltre apprezzato gli “importanti” progressi ottenuti nella riduzione dei crediti deteriorati, frutto dell'operazione di cartolarizzazione e delle misure di calendar provisioning. Tuttavia, ha rimarcato l'importanza di proseguire nel rafforzamento patrimoniale delle banche, eliminando al contempo i vincoli normativi che limitano il pieno controllo su alcuni istituti. Con riferimento all'imminente firma dell’Accordo di Associazione all'Unione Europea, il FMI ha rimarcato la necessità di accelerare il percorso di riforme, anche nel settore finanziario, per garantire che tutti gli attori coinvolti siano adeguatamente preparati. Ciò richiede investimenti di natura strategica in risorse umane e tecniche, così da affrontare le sfide poste dall'integrazione europea e cogliere appieno le opportunità di sviluppo che ne deriveranno. Infine, la delegazione del FMI ha annunciato che per San Marino sarà adottata una nuova procedura semplificata per l'approvazione dello staff report. Questa procedura, che non prevede la discussione del rapporto da parte del Board del FMI a meno di richiesta specifica dei Direttori Esecutivi, rappresenta un segnale concreto del positivo apprezzamento per i progressi compiuti dalla Repubblica di San Marino negli ultimi anni. La dichiarazione conclusiva (concluding statement) del FMI è consultabile al seguente link: https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/10/04/cs-san-marino-2024

