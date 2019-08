Bcsm: Francesca Mularoni subentra a Luca Marcucci nel collegio sindacale

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino rende noto che, su designazione dei Soci di minoranza, nella seduta odierna l'Assemblea dei Soci ha nominato la dott.ssa Francesca Mularoni quale membro del Collegio Sindacale in sostituzione del dott. Luca Marcucci. La Banca Centrale formula i migliori auguri di buon lavoro alla dott.ssa Mularoni ed esprime gratitudine al dott. Marcucci per la serietà, professionalità, dedizione e il grandissimo impegno profuso in questi anni nello svolgimento del suo incarico.