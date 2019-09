Bcsm: minare l'indipendenza e la reputazione di Banca Centrale non può che nuocere, oltre che all'Istituzione, anche al sistema Paese

Banca Centrale sente l’obbligo di intervenire per ribadire la propria indipendenza e l'orgoglio del proprio operato. A chi disinforma richiamando presunte dicerie, senza verificare la fondatezza dei fatti riportati, noi rispondiamo con la trasparenza e la coerenza delle nostre azioni. L'indipendenza della propria banca centrale è uno dei requisiti chiave per la reputazione nazionale ed internazionale di un sistema finanziario e di un Paese. Minarne l'indipendenza e la reputazione con incessanti congetture create ad arte, non può che nuocere, oltre che all'Istituzione, anche al sistema Paese. Banca Centrale comunica, pertanto, che mentre continuerà a rispettare ed apprezzare la critica costruttiva, non avrà invece la minima tolleranza per gli attacchi strumentali basati su notizie infondate. Saranno pertanto prontamente esperite tutte le necessarie azioni nelle opportune sedi giudiziarie a tutela della reputazione di Banca Centrale e di tutte le persone che con dedizione e professionalità lavorano ogni giorno in silenzio per essa e per il bene del Paese.