BCSM: Premio “Barbara Brignani”

BCSM: Premio “Barbara Brignani”.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) ha istituito un’iniziativa annuale in memoria della collega Barbara Brignani, prematuramente scomparsa nel 2025, consistente in un premio a lei intitolato del valore di 3.000 euro annui da assegnare alla migliore tesi di laurea, o al miglior lavoro di ricerca non ancora pubblicato, in ambiti che hanno interessato il suo percorso professionale. Per il 2026 il tema individuato e oggetto del premio è l’ambito contabile-amministrativo. La Commissione incaricata di valutare gli elaborati, che si esprimerà a suo insindacabile giudizio, terrà conto dei seguenti criteri:

- Originalità e grado di innovazione;

- Rigore metodologico e qualità della ricerca;

- Rilevanza applicativa in ambito aziendale;

- Chiarezza espositiva e coerenza dei contenuti.

I requisiti necessari per partecipare all’iniziativa, oltre alla cittadinanza e/o residenza sammarinese, sono: non avere compiuto 30 anni alla data di scadenza del presente bando e avere conseguito il diploma di laurea (triennale o magistrale) dopo il 30 giugno 2025 o aver elaborato un lavoro di ricerca non ancora pubblicato. Gli elaborati dovranno pervenire, entro il 15 novembre 2026, all’indirizzo di posta elettronica premiobrb@bcsm.sm specificando nell’oggetto “Candidatura per il premio Barbara Brignani”.

Dovranno essere altresì allegati una sintesi del testo di non più di mille parole e un curriculum vitae attestante i requisiti necessari suindicati. Infine dovrà essere confermata la lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali: informativa Premio Barbara Brignani.

La documentazione sarà trattata in maniera riservata e non restituita; della data e ora di arrivo faranno fede le evidenze della BCSM. La Commissione darà un riscontro a tutte le domande pervenute e i lavori ritenuti particolarmente meritevoli, oltre a quelli dei candidati vincitori nei vari anni, potranno essere pubblicati sul Sito internet della Banca nella sezione “Collana interventi”. Per ulteriori informazioni: Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Servizio Risorse Umane - Via del Voltone 120, 47890 San Marino - E-mail: risorse.umane@bcsm.sm – Recapito telefonico: 0549 981010 (interno 2662).

C.s. BCSM

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