Bcsm ricerca Risorsa con esperienza da inserire nell’area Relazioni Internazionali

Bcsm ricerca Risorsa con esperienza da inserire nell’area Relazioni Internazionali.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ricerca Risorsa con esperienza da inserire nell’area Relazioni Internazionali (cod. rif. 24.1) Descrizione della posizione: Considerato il ruolo istituzionale della Banca Centrale e il previsto rafforzamento dei rapporti con le Autorità di Vigilanza europee, il candidato sarà chiamato a gestire, in stretta sinergia con il management, i rapporti con gli organismi internazionali e con le controparti estere istituzionali di riferimento per l’attività della BCSM. Requisiti necessari: Laurea magistrale o titolo equipollente in materie giuridiche, economiche o comunque attinenti al ruolo ricercato. Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta almeno di livello B2. Requisiti preferenziali: Esperienza almeno triennale in altre Autorità di Vigilanza, Organismi Internazionali o primarie società di consulenza in ambito bancario e finanziario. Conseguimento del diploma di laurea con votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente). Residenza, cittadinanza sammarinese e/o permesso di soggiorno ordinario in Repubblica. L'assunzione sarà a tempo indeterminato, fatto salvo il superamento del periodo di prova, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Contratto di lavoro per il personale Quadri, Impiegati e Ausiliari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il trattamento economico sarà commisurato all’esperienza del candidato. I candidati dovranno trasmettere una comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica selezione.relint@bcsm.sm entro le ore 12:00 del 31 marzo 2024, indicante nell’oggetto il codice di riferimento della selezione. Dovrà essere allegato il Curriculum vitae, la documentazione attestante i requisiti necessari e preferenziali; inoltre dovrà essere confermata la lettura dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella pagina dedicata alla selezione. La documentazione sarà trattata in maniera strettamente riservata e non sarà restituita. La Banca si riserva di convocare i candidati che, a suo insindacabile giudizio, riterrà maggiormente idonei per le fasi successive del processo di selezione.

cs Banca Centrale di San Marino

