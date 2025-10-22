BCSM: Solidità del sistema finanziario sammarinese

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM), appresa la recente diffusione di notizie che prefigurano possibili scenari negativi per il sistema finanziario sammarinese, precisa che il sistema finanziario è solido e resiliente, come attestato dalle più recenti valutazioni effettuate dal Fondo Monetario Internazionale, dalle Agenzie di Rating e dai dati ufficiali pubblicati sul sito di BCSM. Anche gli indicatori più aggiornati mostrano elevati livelli di liquidità a supporto dell’economia reale, una crescente redditività positiva e una patrimonializzazione coerente con i requisiti di vigilanza e con una sana gestione del rischio. Prosegue inoltre il miglioramento della qualità del credito, a conferma della capacità del sistema di accompagnare lo sviluppo del Paese. In tale contesto, la diffusione di voci o ipotesi non circostanziate, non solo non contribuisce alla trasparenza, ma può minare indebitamente la fiducia di famiglie e imprese a danno degli operatori bancari e finanziari. BCSM continuerà a comunicare con puntualità attraverso dati verificati e a mantenere un dialogo costante con le Istituzioni, nella piena consapevolezza del proprio mandato a tutela della stabilità finanziaria nonché dell’immagine e della reputazione del sistema finanziario sammarinese.



