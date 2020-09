BCSM: Vendita ad Asta di Beni Mobili

BCSM: Vendita ad Asta di Beni Mobili.

Il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa di aver emesso il bando per la vendita ad asta pubblica di beni mobili che si terrà martedì 6 ottobre (prima sessione), venerdì 16 ottobre (seconda sessione, per i beni invenduti nella prima sessione) e mercoledì 28 ottobre (terza sessione, per i beni invenduti nelle due precedenti sessioni). Nel corso di queste aste saranno posti in vendita n.22 lotti costituiti da motocicli, autovetture e da beni di altre tipologie. I beni oggetto della vendita saranno visibili presso il magazzino della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sito in Strada del Lavoro n.71 a Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) a partire dal 21 settembre e sino al 27 ottobre pp. vv.. Le visite saranno organizzate con modalità tali da evitare assembramenti di persone e nel rispetto della normativa di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. Le offerte, in busta chiusa, dovranno pervenire al Dipartimento Esattoria entro le ore 12:00 dei giorni delle tre sessioni d’asta. Per maggiori dettagli sui beni in vendita e sulle modalità di partecipazione alle aste si invita a consultare la pagina "Aste mobiliari".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Banca Centrale San Marino



I più letti della settimana: