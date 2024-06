“Be Kind Festival 2024: Un Weekend di Gentilezza a Cattolica Cattolica, 13-14 luglio 2024 – Torna il Be Kind Festival, un evento unico nel suo genere che celebra la gentilezza attraverso arte, attività e connessione umana. Organizzato in Via Carducci 118, il festival propone due giorni ricchi di esperienze per tutte le età, con attività come Morning Sup, yoga, laboratori di ceramica, cinema all'aperto, attività per i bambini, clean-up e tanto altro! Il biglietto, al costo di 15€, include l'accesso ad un'attività e un gadget esclusivo. Prenotazioni e maggiori informazioni sul sito ufficiale: Be Kind Festival. Unisciti a noi per vivere un'esperienza indimenticabile e promuovere il cambiamento positivo nella comunità!”

cs Michael Balleroni