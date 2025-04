Be Kind To... Nature! Un evento per la spiaggia e per il pianeta

Questa mattina, sulla spiaggia di San Giuliano Mare a Rimini, si è svolto il Clean Up organizzato dall’associazione di promozione sociale Be Kind To, in collaborazione con Futuro Verde APS, Fondazione Cetacea e Rimini Smoke Box. L’evento ha coinvolto oltre 30 partecipanti, che insieme hanno contribuito a rimuovere ben 95 kg di rifiuti dall’ambiente, tra cui un pneumatico recuperato direttamente in mare da tre “eroine gentili”. “È stata una mattinata fantastica”, racconta Alessandra Giovagnoli, socia fondatrice di Be Kind To, “soprattutto per i più piccoli, che hanno imparato quanto sia importante rispettare l’ambiente.” Il piccolo Vittorio, 4 anni, ha raccolto pezzi di polistirolo perché “fanno male ai pesci”, mentre suo fratello Carlo, 6 anni, ha detto spontaneamente: “Riciclare vuol dire fare cose belle, come fare una barchetta.” Be Kind To nasce proprio per diffondere atteggiamenti positivi e sensibilizzare sull’importanza della gentilezza, non solo verso le persone, ma anche nei confronti della natura. Oggi non abbiamo solo condiviso un momento speciale all’aria aperta, ma abbiamo fatto concretamente la nostra parte per prenderci cura del pianeta. Grazie di cuore a tutti i partecipanti e alle associazioni che hanno collaborato con noi! Per scoprire i prossimi “appuntamenti gentili” dedicati alla natura, alle persone e agli animali, seguiteci su Instagram @associazionebekindto o sul sito www.bekindto.it.

Comunicato stampa

Be kind to APS