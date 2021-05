Beccari al Comitato dei Ministri dell’Iniziativa Adriatico Ionica

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari è intervenuto in mattinata, in modalità digitale, al Comitato dei Ministri dell’Iniziativa Adriatico Ionica condotto dalla Presidenza slovena. Centrale è stato il tema della gestione della pandemia; Beccari ha sottolineato nel suo intervento i sensibili passi compiuti da San Marino nell’ultimo anno, confermando l’impegno attivo teso alla messa in sicurezza dei suoi cittadini, soprattutto attraverso un’adeguata campagna vaccinale. L’occasione della ministeriale ha favorito l’opportunità di un confronto aperto fra Stati appartenenti alla Strategia europea per la Regione Adriatico Ionica, in merito alle ripercussioni dell’emergenza sanitaria, richiamando il valore della cooperazione fra Stati, coinvolti in sfide comuni e problematiche affini a livello sanitario, economico e turistico. Relativamente a quest’ultimo settore, si richiama la prioritaria rilevanza per l’indotto a livello di investimenti e di opportunità economiche. Nella stessa mattinata, il Segretario di Stato Beccari è altresì intervenuto al Forum ministeriale di EUSAIR, per la prima volta in qualità di Osservatore, accolto con positivo entusiasmo da parte degli Stati aderenti. Tale piattaforma di collaborazione e coesione territoriale, promossa e sostenuta dall’Unione europea, rappresenta per San Marino un altrettanto fervida opportunità per condividere scelte e proiezioni in ambito europeo, quali l’attuale percorso di associazione con le Istituzioni comunitarie. Beccari ha sottolineato il significato della gestione comune di collaborazioni strategiche. “San Marino, grazie alla sua storia millenaria di indipendenza – ha pronunciato il Segretario di Stato- di pace e di neutralità, può costituire un valore aggiunto da condividere con gli altri partner regionali per rinvigorire la fiducia nei valori posti alla base dell’integrazione macro-regionale e per rafforzare gli obiettivi di EUSAIR”.