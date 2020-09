Beccari incontra il nuovo Ambasciatore d'Italia, Sergio Mercuri

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato oggi il nuovo Ambasciatore d’Italia, Sergio Mercuri, il quale nel pomeriggio ha altresì presentato le Lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. Durante l’incontro a Palazzo Begni sono stati affrontati i principali aspetti legati all’amichevole e proficuo rapporto bilaterale, figlio di comuni radici geografiche, storiche e culturali. “Le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana – ha detto il Segretario di Sato - sono da sempre pervase da uno speciale legame di amicizia e di reciproca collaborazione. Supportate da sentimenti di identità storica e culturale comune, nonché dalla contiguità territoriale, le fraterne relazioni bilaterali, si sono costruite nel tempo prima a livello consolare, poi di Legazione, infine a rango di Ambasciata, e sono sempre state preservate e curate con peculiare attenzione da parte di entrambi i Paesi”. Di eguale importanza, nel colloquio svoltosi in un clima di cordiale disponibilità, anche i temi di attualità legati alla collaborazione tra i due paesi avvenuta nell’ambito della lotta al Covid-19 e le relative intese siglate in ambito sanitario. Altresì discusse le future collaborazioni in merito ad iniziative in ambito economico, sociale e culturale. L’Ambasciatore Mercuri giunge in Repubblica a seguito di una prestigiosa carriera attraverso numerosi incarichi diplomatici e consolari di rilievo, che lo hanno portato, oltre a ricoprire ruoli primari presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e presso prestigiose sedi all’estero, ad assumere, negli anni più recenti, funzioni vicarie presso la “Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni globali” nonché il ruolo di Coordinatore per i temi della sostenibilità. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera dare il benvenuto all’Ambasciatore Mercuri anche pubblicamente, nell’ottica di quella che certamente sarà una fruttuosa collaborazione.

