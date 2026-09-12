Belle incanta al Teatro Titano: il guzheng tra tradizione, classica e rock

Un concerto sorprendente, capace di avvicinare mondi musicali lontani: è quello andato in scena venerdì 11 settembre al Teatro Titano. Protagonista Belle, nome d’arte dell’interprete di guzheng originaria di Hong Kong e attualmente residente a Manchester, nel Regno Unito. Con il suo timbro delicato e le sonorità ora avvolgenti, ora percussive, il guzheng ha guidato il pubblico in un percorso tra tradizione cinese e repertori occidentali. Belle ha valorizzato le possibilità espressive di questo antico strumento, passando dal Canone di Pachelbel al rock di Bon Jovi, dal tradizionale Canto del pescatore alle colonne sonore del cinema cinese di arti marziali. Un cambio d’abito ha scandito le due parti del concerto: la prima più meditativa, la seconda più energica. A dare continuità alla serata è stata soprattutto l’eleganza dell’interpretazione, accompagnata da una gestualità che ricordava a tratti una danza. Nei passaggi da un genere all’altro, Belle ha mantenuto riconoscibile l’identità sonora del guzheng, mostrandone al tempo stesso la versatilità. Il fascino dell’esibizione è nato proprio da questo equilibrio: la capacità di esplorare linguaggi diversi attraverso uno strumento profondamente legato alla tradizione cinese, con sensibilità e naturalezza. La serata ha offerto anche l’occasione per apprezzare l’attenzione dell’Associazione Musicale Camerata del Titano verso artisti e proposte originali, capaci di arricchire l’offerta musicale sammarinese.

Info. cameratatitano@omniway.sm

Direzione Artistica M° Augusto Ciavatta

C.s. Camerata del Titano

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