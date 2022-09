Belluzzi e Ugolini a Roma per i 200 anni dell’Indipendenza del Brasile

Belluzzi e Ugolini a Roma per i 200 anni dell’Indipendenza del Brasile.

I Segretari di Stato per la Cultura e per la Giustizia accolti dall’ambasciatore Helio Ramos In occasione del 200° Anniversario dell’Indipendenza del Brasile il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini, accompagnati dall’Ambasciatore di San Marino in Brasile Filippo Francini, sono stati ricevuti dall’Ambasciatore del Brasile in Italia Helio Ramos a Palazzo Pamphili a Roma. I temi della cultura e degli scambi culturali, insieme a quelli dei programmi universitari sono al centro del rapporto che lega la Repubblica di San Marino al quinto stato più grande al mondo, tema che il Segretario di Stato Andrea Belluzzi intende approfondire. Massimo Andrea Ugolini, oggi Segretario di Stato per la Giustizia, è stato l’ultimo Capo di Stato sammarinese in visita ufficiale in Brasile, quando, insieme al Collega Gian Nicola Berti, si è recato a Rio per le Olimpiadi 2016.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Cultura e Segreteria di Stato Giustizia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: