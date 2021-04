Benaltrismo in salsa Sammarinese

Benaltrismo in salsa Sammarinese.

In merito ai “Fatti di Via Gino Giacomini”, non condividiamo la risposta e giustificazione data dalle principali forze politiche di maggioranza e dai loro Blog di Regime. La loro difesa fin dall’inizio è stata: "I problemi del paese sono altri". Indipendenza Sammarinese crede invece che il problema a San Marino sia sempre lo stesso: "sentirsi al di sopra della legge". Noi condanniamo fortemente TUTTE le figure che negli anni si sono volute sentire al di sopra della legge: Gatti, Grandoni, Galassi, Confuorti, Ercolani, Tabarrini, Andreoli, Menicucci. Insieme ad una sfilza di altri nomi protagonisti degli anni più bui di San Marino e che nomineremo sicuramente a tempo debito. Indipendenza Sammarinese ad oggi rimane disgustata dalle vicende dei maxiprocessi denominati “Conto Mazzini” e “Re Nero”, vicende che portano con sé un disgusto di gran lunga maggiore rispetto al brindisi in Via Gino Giacomini. Ci teniamo a precisare ancora una volta che accogliamo con piacere il lavoro svolto finora dalla “Commissione di Inchiesta” su Banca CIS, nonostante sia giusto ricordare ai cittadini che si tratta di una commissione composta da politici. E aspettiamo con trepidazione che il lavoro prosegua, investigando su quanto successo in altri istituti di credito sammarinesi, come Asset e BCS. Indipendenza Sammarinese spera anche che un giorno si crei una commissione di inchiesta sulla pessima gestione politico-finanziaria iniziata negli anni 90 e proseguita finora. Gestione he ha portato il nostro Paese al lastrico. Ma per questo servirà un rinnovamento TOTALE della classe politica, di cui NOI vorremmo farci fieramente promotori. Ogni singola persona che negli anni ha trasgredito la legge, non deve sentirsi al sicuro con noi. Se i cittadini ce ne daranno l’occasione, staneremo fino all’ultima persona e metteremo tutti di fronte alle proprie colpe. Una conseguenza logica della nostra voglia di Giustizia è il non potere fare finta di nulla quando ancora una volta abbiamo avuto politici che si son sentiti al di sopra di tutto e tutti, brindando in barba alle norme da loro stessi promulgate. L’UGUAGLIANZA è un valore per noi fondamentale. Uguaglianza gli uni con gli altri. Uguaglianza di fronte alla legge.

Indipendenza Sammarinese,

Segretario Nicholas Perpiglia



