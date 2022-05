Benedetta Masi, amministratore delegato di Colorificio Sammarinese, è il nuovo vicepresidente di Assovernici

L’assemblea dei soci di Assovernici, al rinnovo delle cariche 2022 nella sede di Assago Milano, il 3 maggio 2022 ha nominato il nuovo Consiglio direttivo che ha espresso Benedetta Masi, amministratore delegato di Colorificio Sammarinese, quale vicepresidente dell’associazione per il prossimo triennio, al fianco del presidente Giovanni Marsili (San Marco Group). Assovernici in Italia riunisce i principali produttori di pitture e vernici per l’edilizia e per l’industria ed è l’associazione che rappresenta presso il Cepe (European Council of the Paint) il mercato italiano in Europa. Siedono in Comitato direttivo i vertici degli storici marchi nazionali (Boero, Franchi&Kim) ma anche le multinazionali attive sul territorio quali PPG, Akzo Nobel (Sikkens), DAW (Caparol), Sherwin Williams (Inver), Cromology-Nippon paint (Max Meyer). Da tre anni Colorificio Sammarinese ha aderito ad Assovernici e partecipa in modo attivo ai gruppi di lavoro tecnici e di analisi del mercato. La piena adesione al codice etico dell’associazione e al quadro normativo di riferimento, la missione per la sicurezza sul lavoro e per la sostenibilità ambientale e sociale sono le condizioni necessarie per mantenere sul mercato un ruolo primario che Colorificio Sammarinese vanta dal 1944.

c.s. Colorificio Sammarinese