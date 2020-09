“Benvenuti a casa. Benvenuti nella casa di DOMANI - Motus Liberi”

“Benvenuti a casa. Benvenuti nella casa di DOMANI - Motus Liberi”.

Con queste parole il Presidente del Partito, Lorenzo Forcellini Reffi, ha accolto i numerosi graditi ospiti che hanno partecipato alla serata di inaugurazione della nuova sede di Borgo Maggiore. Il Presidente, che ha dato il via all’evento, ha spiegato come la sede debba esprimere l’essenza di DOMANI - Motus Liberi a tutti coloro che vi entrano, richiamando un’atmosfera “familiare”, ovvero intrisa della ancora breve ma intensa storia del Partito, “operativa”, quindi accogliente per tutti coloro che desiderano lavorare per il nostro Paese, ed infine “istituzionale”, in riferimento alla serietà ed al rispetto tipiche delle nostre Istituzioni e della Repubblica. La serata è proseguita con la benedizione da parte del parroco di Borgo Maggiore, Don Marco Scandelli, e con il taglio del nastro, che ha dato il via alla visita dei locali – adibiti appositamente per mostrare la storia ed i tratti distintivi del Partito - e ad un momento conviviale. Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno partecipato, avendo cura di menzionare gli On.li Segretari di Stato, i rappresentanti delle forze politiche, i rappresentanti delle associazioni di categoria, il Parroco, tutti gli intervenuti e coloro che credono in DOMANI - Motus Liberi. Siete i benvenuti nella nostra e nella vostra casa.

c.s. DOMANI - Motus Liberi



I più letti della settimana: