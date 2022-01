Best of 2021, Rimini per Artribune è “la miglior grande città italiana dell’anno”

L’anno inizia per Rimini all’insegna di un importante riconoscimento. La speciale classifica stilata ogni anno dalla rivista diretta da Massimiliano Tonelli che prende in esame tutto il meglio dell’anno che si conclude fra artisti, curatori, musei, progetti, città, politica, inserisce nella lista del meglio dell’anno 2021 Rimini come ‘migliore grande città’. In questo strano anno ancora funestato dalla pandemia il team di Artribune segnala gli artisti, le istituzioni, le gallerie d’arte che si sono distinte con la propria ricerca nella scena dell’arte e della cultura contemporanea. Una classifica che conta oltre 40 nomi fra artisti, curatori, musei, gallerie, città. “Semplicemente incredibile – scrive la redazione di Artribune per spiegare la motivazione della scelta - quel che si è riuscito a fare a Rimini. Una svolta fino al punto da sovvertire il percepito di una città che sino a qualche anno fa era solo riviera e divertimento. Rimini ha aggiunto alla sua identità, nota in tutt’Europa, quella di credibilissima città d’arte e lo ha fatto puntando sui musei (quello su Fellini o il Part), sul teatro, sull’urbanistica trasformando il lungomare”. Best of di Artribune del 2021. Il meglio dell’anno Un altro importante riconoscimento del lavoro fatto dalla città, dopo che lo scorso anno la più ampia e diffusa testata che si occupa di arte e cultura contemporanea, aveva eletto Part - Palazzi dell’arte Rimini “miglior nuovo museo italiano del 2020”.