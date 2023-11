“Beviamocisù”: il progetto solidale che porterà acqua gratuita ad eventi e manifestazioni

La Fondazione San Giuseppe a Palazzo Soleri ha presentato il progetto dell’apina solidale “Beviamocisù” Beviamocisù è un progetto realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e dell’Associazione tra Fondazioni bancarie dell’Emilia Romagna a favore della Fondazione San Giuseppe onlus, che mette a disposizione un mezzo elettrico che porterà acqua (naturale e frizzante) gratuitamente ad eventi o manifestazioni che ne faranno richiesta: il tutto gestito dai ragazzi 15/30 anni presenti nei servizi educativi diurni e residenziali della Fondazione San Giuseppe. Paola Benzi, Presidente della Fondazione San Giuseppe “il nostro obiettivo è quello di portare i nostri ragazzi a fare un’esperienza lavorativa coinvolgendoli nei contesti pubblici e di socialità” Mauro Ioli, Presidente Fondazione CARIM Rimini “felici e soddisfatti di promuovere iniziative utili alla nostra collettività”. Tonino Bernabè, Presidente di Romagna Acque “siamo al fianco di queste iniziative che portano sostenibilità e al tempo stesso fanno crescere la nostra comunità”. Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini “momento importante per la nostra città, una casina dell’acqua mobile gestita da ragazzi che sarà presente agli eventi turistici, sportivi della città di Rimini e l’aspettiamo per il Tour de France 2024!” Le attività previste:  Insieme ad educatori professionali ed esperti verranno coinvolti ragazzi e ragazze dei servizi diurni e residenziali della Fondazione San Giuseppe;  Utilizzo del veicolo on the road: partecipazione a sagre ed eventi della provincia di Rimini, con il quale le persone coinvolte proporranno, oltre alla somministrazione dell’acqua, i propri talenti Cosa ci aspettiamo di raggiungere:  Autonomia: acquisire competenze ed esperienze che permettano di “imparare un mestiere”  Autodeterminazione: promuovere e potenziare la capacità di scelta della persona  Esplorazione dei talenti: potenziare e sviluppare le abilità lavorative e le competenze trasversali della persona Settimana prossima la prima uscita ad Ecomondo dal 7 al 10 novembre con i ragazzi che distribuiranno acqua gratuita all’entrata del Padiglione est. Per informazioni e prenotare l’apina solidale “Beviamocisù” scrivete a progettazione@sangiuseppe.org

cs Ufficio comunicazione Cristina Berardi