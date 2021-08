Biblioteca di Stato e universitaria aderiscono al censimento degli incunaboli

La Biblioteca di Stato e la Biblioteca Universitaria della Repubblica di San Marino hanno aderito ad un importante progetto di valorizzazione dei libri antichi. Si tratta del censimento degli incunaboli, i libri a stampa pubblicati entro l'anno 1500, curato dal prof. Marco Palma e dalla dott.ssa Paola Errani. Un significativo progetto che ha già prodotto preziosi frutti: con la casa editrice Viella, nella collana Scritture e libri del Medioevo è stato pubblicato il volume Incunaboli a Siracusa (2015) e nella collana Incunaboli sono stati pubblicati: Incunaboli a Catania I (2018), Incunaboli a Ragusa (2019), Incunaboli a Cesana (2020), Incunaboli a Catania II (2021). Il progetto, relativamente al nostro territorio, si propone di raggiungere due obiettivi principali: descrivere gli esemplari librari conservati a San Marino di edizioni pubblicate entro l'anno 1500 e far conoscere e valorizzare una parte illustre del patrimonio librario antico della nostra Repubblica. Il progetto, come è già avvenuto per i censimenti pubblicati, interessa il patrimonio pubblico e privato. Ogni esemplare librario viene riconosciuto degno di attenzione, il censimento ne attesta l'unicità divenendo strumento fondamentale per il riconoscimento della identità culturale che l'esemplare veicola. Si comunica ai possessori di incunaboli sul territorio, interessati al censimento che la Biblioteca di Stato sarà a disposizione per fornire le informazioni necessarie alla partecipazione del progetto che potrebbe divenire, grazie alla sensibilità dei privati, un significativo lavoro corale di valorizzazione del patrimonio culturale sammarinese, utile anche ad evitare la dispersione ed il depauperamento di queste preziose edizioni a stampa. Una grande opportunità che aspetta solo di essere colta!

