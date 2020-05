Biblioteca Gambalunga, dal 18 maggio la riapertura con il servizio di prestito su prenotazione

La Biblioteca civica Gambalunga ha avviato le attività propedeutiche alla riapertura dei servizi di prestito agli utenti, prevista per il prossimo 18 maggio. Le prossime settimane serviranno per mettere a punto e completare i protocolli igienico sanitari necessari per svolgere il servizio in sicurezza, per gli utenti e per il personale. Dal 18 maggio quindi la Biblioteca riaprirà al pubblico con il servizio di prestito, che avverrà su prenotazione. In questi giorni restano comunque attivi i servizi di prestiso on line attraverso Scoprirete ( scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/Opac.do ) e MLOL ( bibliotecheromagna.medialibrary.it/home/cover.aspx ). Inoltre il personale della Biblioteca resta a disposizione per la consulenza telefonica. Per informazioni e iscrizioni on line: posta elettronica interbib@comune.rimini.it

