Biblioteca San Clemente; il 2023 è stato un anno da record

Biblioteca San Clemente; il 2023 è stato un anno da record.

"La Biblioteca Comunale “Giuseppe Tasini” ha raggiunto numeri considerevoli a iniziare dal patrimonio librario disponibile: 18mila volumi. Numeri - dice la Sindaca, Mirna Cecchini - mai immaginati soltanto 13 anni fa, quando venne inaugurata, e che contribuiscono a fare di questo servizio un polo attrattivo fondamentale. Polo che i cittadini a volte rischiano di sottovalutare. Pensate un attimo se venisse a mancare! Il vuoto sarebbe enorme: non soltanto dal punto di vista culturale e strutturale”. Le statistiche del 2023 regalano dati molto confortanti. I prestiti sono stati 1.341 - +241 sul 2022 - suddivisi fra adulti (638), ragazzi (702) e scuola media. Settantuno i nuovi "iscritti" - + 19 rispetto all’anno precedente -; 31 dei quali tesseramenti ex novo e 40 provenienti da associazioni con altre biblioteche della Romagna. Oltre 1.200 (1.262 per la precisione) gli accessi fisici: +375 sul 2022; 635 come utenti singoli e 627 riferibili a progetti scolastici ed extra-scolastici. Più di 470 i nuovi volumi inseriti a catalogo (+289 sul 2022). In via d’inserimento altri 300 titoli, 84 di storia locale. Assommano invece a 326 le pubblicazioni acquistate grazie ai contributi previsti dal Decreto Franceschini a sostegno delle biblioteche pubbliche. Settantasei i libri speciali dedicati agli ipovedenti. “Gli utenti della biblioteca - spiega l’Assessora alla Cultura, Stefania Tordi - sono principalmente studenti. Seguono le casalinghe, i pensionati, gli impiegati e, infine, i docenti e altre categorie. È di pochi giorni fa, inoltre, l’ulteriore lascito effettuato dal fratello di Giuseppe Tasini, Antonio, in favore della nostra piccola ma vivacissima realtà; meta di tanti cittadini e residenti in altri Comuni della Valconca”.

cs Marco Valeriani

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: