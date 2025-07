ARTE Biennale dei Giovani Artisti, Valentina Toccaceli e Archivio Swag espongono le proprie opere

Biennale dei Giovani Artisti, Valentina Toccaceli e Archivio Swag espongono le proprie opere.

Sabato 5 luglio 2025, ore 21:00 presso la Galleria Nazionale San Marino Valentina Toccaceli e il collettivo Archivio Swag espongono in una lecture – report la loro partecipazione ed esperienza artistica a MEDITERRANEA20 - Biennale dei Giovani Artisti a Nova Gorica, Vipana, Gorizia dal 30 maggio al 30 giugno Borderless GO!!2025.

Valentina Toccaceli, nata nel 1996 a San Marino, cittadina sammarinese, è una graphic designer e artista visiva con sede a Milano. Si è laureata all'Università della Repubblica di San Marino in design e all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano con un master in grafica. La ricerca artistica di Valentina Toccaceli si concentra su visioni atipiche della realtà, spingendole fino a tentare di rompere la quarta parete della finzione. Ha partecipato a diverse mostre e ha già rappresentato San Marino alla Biennale di Andorra 2023 - L'Andart.

Valentina Toccaceli ha partecipato alla manifestazione internazionale creando appositamente l’opera video Waver Station - Decoding mediatic communities, con la quale si propone di indagare le identità transnazionali attraverso il media televisivo, un flusso di contenuti che, fin dalla sua nascita, ha influenzato la percezione di sé e delle comunità attraverso la trasmissione di valori culturali, tradizioni e codici visivi. Il progetto ripercorre la ricezione delle diverse emittenti, evidenziando i punti di sovrapposizione e le aree di copertura tra Italia e San Marino. Questo archivio visivo mostra l'espansione dei segnali radiotelevisivi oltre i confini nazionali e sottolinea come i confini politici possano essere superati grazie alla tecnologia.

Archivio Swag è composto da Steve Ehanire, Gregorio Vannucchi, Daniele Cardelli, Giulia Brocanelli. La loro missione è portare le idee nate nell'iperuranio del mondo materiale. Un collettivo creativo, nato all’interno dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, che ha collaborato con Space Riccione, UNIRSM, Loc Records, RMF, YOUTH.am e altre organizzazioni legate alla cultura giovanile.

L'installazione Spazio pieno wa che l’Archivio Swag ha ideato per la Biennale, è caratterizzata da uno schermo video montato su un supporto, che garantisce un'esperienza visiva ottimale per il pubblico. Lo schermo è collegato a un computer portatile nascosto, che visualizza un prompt di comandi in cui appaiono una serie di trascrizioni da registrazioni audio. Queste trascrizioni subiscono una trasformazione: una singola parola viene selezionata e isolata nel tempo, estrapolata dal suo contesto originale. Questo processo enfatizza i confini della parola, ora resi inesistenti, ridefinendone il significato e la presenza all'interno dello spazio visivo e temporale. I due progetti, selezionati nel 2025 per la partecipazione alla BJCEM - Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, e il racconto dell’esperienza vissuta dai giovani artisti a Nova Gorica, Vipana, Gorizia, saranno al centro della lecture – report organizzata dalla Galleria Nazionale di San Marino, evento che rientra nella cornice di iniziative in programma per le celebrazioni del 17° anniversario dell'iscrizione del Centro storico di San Marino e Monte Titano nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

