Bilancio del 26° Festival Internazionale della Magia: un successo per turismo, cultura e immagine.

A due settimane dalla conclusione dell’evento, è tempo di tirare le somme. Il 26° Festival Internazionale della Magia di San Marino, svoltosi dal 14 al 16 marzo 2025, ha segnato un traguardo importante, confermandosi come uno degli eventi culturali e spettacolari più prestigiosi della Repubblica di San Marino e punto di riferimento per la magia a livello europeo. La manifestazione ha registrato il tutto esaurito in ogni spettacolo, accogliendo oltre 300 maghi e congressisti provenienti da numerosi Paesi. Il continuo afflusso di visitatori e accompagnatori ha generato un notevole indotto per le strutture ricettive, ristorative e commerciali, evidenziando ancora una volta il valore strategico del Festival anche sul piano economico e turistico. Il Festival Internazionale della Magia di San Marino si è distinto per l’unicità della formula, capace di unire spettacolo, formazione e promozione del territorio: un congresso per maghi con conferenze e concorsi, spettacoli aperti al pubblico, scuola di magia gratuita per i più piccoli, street magic nel centro storico, e un family show pensato per tutta la famiglia. Il ritorno in termini di immagine e comunicazione è stato eccezionale. Oltre 30 testate giornalistiche si sono occupate dell’evento. Tra queste spiccano testate di rilevanza nazionale come TG5, Studio Aperto (Italia 1), Rai 1, TGCom24, e quotidiani importanti come Il Resto del Carlino, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport e La Repubblica, oltre ai principali media locali come L’Informazione di San Marino, Repubblica SM, Giornale SM, Libertas, La Serenissima, Fixing, San Marino Rtv e altri. Il Festival, che si svolge con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e la Cultura della Repubblica di San Marino, rappresenta un esempio virtuoso di come eventi culturali di qualità possano contribuire allo sviluppo dell’immagine del Paese, attirando turismo, valorizzando il territorio e rafforzando la rete di relazioni internazionali. L’appuntamento è già fissato: il 27° Festival Internazionale della Magia di San Marino si terrà nei giorni 13, 14 e 15 marzo 2026.

